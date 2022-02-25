Россия подбила румынский корабль в Черном море
Фото: румынский корабль "Миллениум Спирит" подбила Россия (vesselfinder.com)
В ходе войны России против Украины российская сторона подбила румынский корабль в Черном море. Обстоятельства инцидента выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Румынии в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - сообщил он.
Фото: обстрелянный румынский корабль (facebook.com/CinCAFU)
Обновлено от 14:55
Залужный уточнил, что корабль шел под флагом не Румынии, а Молдовы.
Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.
Также стало известно, что Киев вступил в фазу обороны.