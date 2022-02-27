Украинцы собирают подписи с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной

В Украине опубликовали петицию к странам-членам НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести миротворческие войска НАТО в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam -канал "Слуги народа".

Также Альянс просят оказать помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было ранее сделано для Израиля.

"24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты", - пишут в СН и просят остановить российских захватчиков.

Петиция размещена на европейском сайте Open Petition, свои подписи под ним могут поставить граждане из любой страны мира.

Подписать петицию может каждый по ссылке.