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Украинцы собирают подписи с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 15:02
Украинцы собирают подписи с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной Фото: украинцы собирают подписи с просьбой к НАТО закрыть небо над Украиной (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Украине опубликовали петицию к странам-членам НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести миротворческие войска НАТО в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал "Слуги народа".

Также Альянс просят оказать помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было ранее сделано для Израиля.

"24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты", - пишут в СН и просят остановить российских захватчиков.

Петиция размещена на европейском сайте Open Petition, свои подписи под ним могут поставить граждане из любой страны мира.

Подписать петицию может каждый по ссылке.

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