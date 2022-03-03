Румунія втратила МиГ-21 и вертоліт в районі Чорного моря: екіпаж не вижив

2 березня винищувач МіГ - 21 Lancer, що належить румунським ВПС, втратив зв'язок з диспетчерською вишкою і зник з радарів під час виконання завдання з повітряного патрулювання в Добруджі на південному сході Румунії.

На його пошуки відправили вертоліт IAR 330-Puma, проте він зазнав аварії в той же вечір.

Трагедія сталася на тлі збільшення місій повітряної поліції в Румунії після вторгнення Росії в Україну. Кілька країн НАТО направили більше винищувачів для участі в таких місіях в Румунії.

"Військовий вертоліт типу IAR 330-Puma 57-ї авіабази Mihail Koglniceanu терміново вилетів в пошуково-рятувальній місії пілота літака МіГ 21. Вертоліт втратив радіозв'язок з базою близько 20.44 і розбився в районі Гура Доброгей округу Констанца, приблизно в 11 км від аеропорту", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Там уточнили, що в результаті аварії загинуло сім членів екіпажу вертольота. Пошуково-рятувальна операція щодо пілота МіГ 21 тривають.