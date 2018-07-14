Румыния остановила полеты МиГ-21 после катастрофы на авиашоу

В Румынии 7 июля разбился истребитель МиГ-21 LanceR

Румыния приостановила использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы на авиашоу, которая произошла 7 июля. Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Balkan Insight.

"После трагедии на авиашоу на прошлой неделе, в соответствии с процедурами на время расследования, истребители МиГ будут оставаться на земле", - сказал Фифор.

По его словам, румынское воздушное пространство не останется без защиты - его будут патрулировать четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon.

При этом неизвестно, сколько советских МиГ-21 есть у Румынии. СМИ в свою очередь сообщают о примерно 30 машинах, которые остаются функциональными, и 11 модернизированных в Израиле по стандартам НАТО.

Напомним, 7 июля в Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны.