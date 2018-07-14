Румунія припинила польоти МіГ-21 після катастрофи на авіашоу

У Румунії 7 липня розбився винищувач МіГ-21 LanceR

Румунія призупинила використання всіх наявних у неї винищувачів МіГ-21 до завершення розслідування катастрофи на авіашоу, яка сталася 7 липня. Про це заявив міністр оборони Румунії Міхай Фіфор, передає Balkan Insight.

"Після трагедії на авіашоу минулого тижня, згідно з процедурами на час розслідування, винищувачі МіГ будуть залишатися на землі", - сказав Фіфор.

За його словами, румунський повітряний простір не залишиться без захисту - його будуть патрулювати чотири британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

При цьому невідомо, скільки радянських МіГ-21 є у Румунії. ЗМІ в свою чергу повідомляють про приблизно 30 машин, які залишаються функціональними, і 11 модернізованих в Ізраїлі за стандартами НАТО.

Нагадаємо, 7 липня у Румунії розбився винищувач МіГ-21 LanceR Військово-повітряних сил країни.