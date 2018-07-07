Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Румынии разбился истребитель МиГ-21

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 15:03
Иллюстративное фото: МиГ-21 (twitter.com/alim_zhan)
Иллюстративное фото: МиГ-21 (twitter.com/alim_zhan)

Самолет разбился в субботу во время авиашоу

В Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает румынское издание ziare.com.

Сообщается, что самолет разбился в субботу во время авиашоу на юго-востоке страны. Издание сообщает, что самолет упал в поле неподалеку от базы и взорвался после удара о землю. Спасатели, прибыв на место происшествия, констатировали смерть пилота.

Отметим, что информация о наличии человеческих жертв на земле пока не поступала.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в Польше в ходе ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29.

Парламент Румынии утвердил противоречивые изменения в Уголовном кодексе В Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами, есть пострадавшие
Теги публикации: Румыния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь