Самолет разбился в субботу во время авиашоу

В Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает румынское издание ziare.com.

Сообщается, что самолет разбился в субботу во время авиашоу на юго-востоке страны. Издание сообщает, что самолет упал в поле неподалеку от базы и взорвался после удара о землю. Спасатели, прибыв на место происшествия, констатировали смерть пилота.

Отметим, что информация о наличии человеческих жертв на земле пока не поступала.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в Польше в ходе ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29.