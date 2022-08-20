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Румыния объявила персоной нон грата дипломата России: появилась реакция Кремля

Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в субботу, 20 августа.

"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она.

Захарова также добавила, что действия Румынии являются якобы провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО", - считает представитель МИД РФ.

Как сообщалось, Румыния объявила персоной нон грата на территории страны представителя посольства России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в стране персонами нон грата.

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