Румыния объявила персоной нон грата дипломата России
Румыния объявила персоной нон грата на территории страны представителя посольства России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.
"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть решила объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован об вышеуказанное решение приказом министра иностранных дел Богдан Ауреску", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в стране персонами нон грата.
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