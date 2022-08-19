Румыния объявила персоной нон грата дипломата России

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть решила объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован об вышеуказанное решение приказом министра иностранных дел Богдан Ауреску", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.