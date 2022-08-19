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Румыния объявила персоной нон грата дипломата России

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 17:47
Румыния объявила персоной нон грата дипломата России Фото: Румыния объявила персоной нон грата дипломата России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния объявила персоной нон грата на территории страны представителя посольства России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть решила объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован об вышеуказанное решение приказом министра иностранных дел Богдан Ауреску", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в стране персонами нон грата.

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