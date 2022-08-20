Румунія оголосила персоною нон-грата дипломата Росії: з'явилася реакція Кремля

Росія адекватно відповість на висилку свого дипломата з Румунії під "надуманим" приводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової у суботу, 20 серпня.

"У Румунії продовжується наступ на російську дипломатичну присутність у цій країні. Днями persona non grata оголошено ще одного співробітника нашого посольства в Бухаресті - як завжди безпідставно, під надуманими приводами. Зрозуміло, адекватно відповімо на румунський демарш, про вжиті заходи проінформуємо додатково" , - заявила вона.

Захарова також додала, що дії Румунії є нібито провокацією та продиктовані бажанням показати лояльність країнам Заходу.

"Йдеться про нову провокацію, реалізовану за сценарієм, який за останні місяці був неодноразово обкатаний у переважній більшості країн-членів Євросоюзу та НАТО", - вважає представник МЗС РФ.