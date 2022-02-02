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Румыния готова разрешить РФ проверить свои базы на наличие наступательных ракет

Автор: Мария Кучерявец

Румыния заявила о готовности разрешить России проверить свои военные базы. Речь идет, в частности, о наличии на ее территории наступательных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в интервью CNN.

"Мы готовы разрешить России проверить, есть ли какие-то наступательные ракеты в Румынии. Их нет, это точно", - сказал Ауреску.

Министр отметил, что Румыния поддерживает ценности Североатлантического альянса, а значит может быть и речи о выводе войск НАТО с территории страны.

Он также добавил, что завтра, 3 февраля министры иностранных дел стран Бухарестской девятки проведут встречу в столице Руминии, чтобы обсудить ситуацию в восточном фланге НАТО.

Во встрече, в частности, примут участие министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, по данным Bloomberg, недавно США предложили России проверить есть ли наступательные ракеты на ключевых базах НАТО в Польше и Румынии.

Добавим, Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

В частности, РФ требует, в частности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, в частности за счет Украины, а также отвести стратегические вооружения.

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