Румыния готова разрешить РФ проверить свои базы на наличие наступательных ракет

"Мы готовы разрешить России проверить, есть ли какие-то наступательные ракеты в Румынии. Их нет, это точно", - сказал Ауреску.

Министр отметил, что Румыния поддерживает ценности Североатлантического альянса, а значит может быть и речи о выводе войск НАТО с территории страны.

Он также добавил, что завтра, 3 февраля министры иностранных дел стран Бухарестской девятки проведут встречу в столице Руминии, чтобы обсудить ситуацию в восточном фланге НАТО.

Во встрече, в частности, примут участие министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Украины Дмитрий Кулеба.