RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Румунія готова дозволити РФ перевірити свої бази на наявність наступальних ракет

Автор: Марія Кучерявець

Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази. Йдеться, зокрема, про наявність на її території наступальних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску в інтерв'ю CNN.

"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав Ауреску.

Міністр наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.

Він також додав, що завтра, 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії, аби абговорити ситуацію у східному фланзі НАТО.

У зустрічі, зокрема, візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, нещодавно США також запропонували Росії перевірити, чи є наступальні ракети на ключових базах НАТО у Польщі та Румунії.

Додамо, Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" зі США, НАТО та ОБСЄ.

Так, РФ вимагає, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, зокрема за рахунок України, а також відвести стратегічні озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяВійськова база