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В Румынии создадут евроатлантический центр обороны НАТО для сдерживания России

Автор: Артур Родивилов

В столице Румынии Бухаресте в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны. Одной из основных задач его будет сдерживание России.

Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во время пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" (B9).

По его словам, во время дискуссии президентов подчеркнуто, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "беспокойство и ощущение недостаточного уровня безопасности".

Йоганнис отметил, что нынешняя ситуация безопасности в Черном море доказывает, что НАТО и впредь должно укреплять возможности по отпугиванию и обороне, особенно на восточном фланге, действуя совместно от Балтийского до Черного морей.

Также президент Румынии добавил, что НАТО должно и впредь оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности и возможностей восточных соседей реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.

Напомним, Североатлантический Альянс (НАТО) и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.

Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене.

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