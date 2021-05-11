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У Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО для стримування Росії

Автор: Артур Родивилов

У столиці Румунії Бухаресті в рамках діяльності НАТО буде створено євроатлантичний центр оборони. Одним з основних завдань його буде стримування Росії.

Про це президент Румунії Клаус Йоханніс заявив під час прес-конференція після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9).

За його словами, під час дискусії президентів підкреслено, що дестабілізуючі дії Росії в регіоні викликають "занепокоєння і відчуття недостатнього рівня безпеки".

Йоганніс зазначив, що нинішня ситуація безпеки в Чорному морі доводить, що НАТО і надалі має зміцнювати можливості з відлякування і обороня, особливо на східному фланзі, діючи спільно від Балтійського до Чорного морів.

Також президент Румунії додав, що НАТО має і надалі залишатися активним у Східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності і можливостей східних сусідів реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні.

Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.

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