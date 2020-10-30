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В Румынии произошла серия землетрясений, одно из них почувствовали жители Черновцов

Румыния, Пятница 30 октября 2020 17:00
В Румынии произошла серия землетрясений, одно из них почувствовали жители Черновцов
Фото: землетрясение (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Этой ночью в Румынии произошла серия землетрясений. Жители Черновцов почувствовали толчки одного из них.

Об этом сообщает местное издание "АСС".

Черновицкий сейсмолог Андрей Николаев заявил, что толчки произошли в зоне плато Бырлад.

"Эпицентр находился между городами Яссы и Бакэу, это фактически на границе с Молдовой. Очаг находился на глубине 8 км, то есть в пределах земной коры", - сказал ученый.

Указано, что последний из серии землетрясений был сильнейшим, поэтому именно его почувствовали люди.

"Магнитуда сильнейшего толчка - 4,4. Перед ним были еще два магнитудой 2,1 и 2,9. Достаточно серьезный толчок в пределах 3 баллов ощутили в Румынии", - отметил сейсмолог.

Отмечается, что жители Черновцов в разных районах города могли почувствовать землетрясение в 00:40. Оно было силой от 2 до 3 баллов по 12-балльной шкале. Горожанам это не нанесло никакого вреда.

Напомним, в результате землетрясения в Измире (Турция) погибли не менее четырех человек. Также известно об около 120 пострадавших.

Как писало РБК-Украина, этим летом на западе Украины произошло несколько землетрясений. Они были слабыми и не привели к разрушениям. В ряде случаев интенсивность колебаний была ниже порога чувствительности людей.

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