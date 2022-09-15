В Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию

Утром 14 сентября вблизи румынского города Муреш сошел с рельсов товарный поезд с украинским зерном. Полиция не исключает диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gospodarkamorska .

Вследствие аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.

По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов.