У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію

Вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Поліція не виключає диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gospodarkamorska .

Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

За інформацією місцевої влади, аварія сталася в селі Рапа-де-Жос, через яке слідував товарний склад з 30 вагонів.