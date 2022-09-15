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У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію

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Бухарест, Четвер 15 вересня 2022 13:25
У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію Фото: у Румунії зійшов з рейок потяг із українським зерном (twitter.com/UAWarNews)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Поліція не виключає диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gospodarkamorska.

Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

За інформацією місцевої влади, аварія сталася в селі Рапа-де-Жос, через яке слідував товарний склад з 30 вагонів.

Досі слідчі розглядають кілька причин події, в тому числі порушення тяги залізниці і диверсію.

Нагадаємо, раніше Путін пригрозив обмежити вивезення зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В офісі президента зазначили, що слова Путіна про обмеження вивезення зерна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими, адже російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

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