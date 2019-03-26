В Румынии изъяли более тонны кокаина на 300 млн евро

Румынские правоохранители изъяли более тонны высококачественного кокаина, который перевозили на лодке, которая перевернулась в дельте Дуная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого кокаина составляет 300 млн евро.

"22 марта офицеры полиции обнаружили кокаин рядом с лодкой в городе Сфанту Георге на востоке", - сообщил Феликс Банила, главный прокурор Управления по расследованию организованной преступности и терроризма.

Также он отметил, что наркотики прибыли в Румынию морем.

В связи с находкой румынские правоохранители задержали двух сербов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали участников организации, которые продавали наркотические вещества за криптовалюту в интернете.

Кроме того, СБУ разоблачила крупнейшую в истории Украины нарколабораторию. Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, свыше 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, 5 кг мефедрону, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более чем 20 млн гривен.