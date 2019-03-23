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Правоохранители задержали участников крупной сети по продаже наркотиков

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 22:31
Правоохранители задержали участников крупной сети по продаже наркотиков
Фото: задержание наркоторговцев (facebook.com/LlutsenkoYuri)

У подозреваемых было изъято 10 млн долларов США, оружие и наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали участников разветвленной организации, которая занималась продажей наркотических средств за криптовалюту через интернет ресурсы и мессенджеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Луценко сообщил, что в организацию по продаже наркотиков входило до тысячи участников. Во время обысков у них было изъято около 10 млн долларов США, оружие и наркотики.

"Организаторы создали сеть наркокурьеров, закладчиков, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах. Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации карали отрубанием пальцев", - заявил генпрокурор.

Сообщается, что 20 организаторов наркосети получили меры пресечения в виде содержания под стражей, или залог в 100 млн гривен, 300 млн гривен, а также 349 млн гривен. Также еще 4 подозреваемых получили арест без возможности внесения залога.

 

Фото: задержание наркоторговцев (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, СБУ разоблачила крупнейшую в истории Украины нарколабораторию. Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, свыше 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, 5 кг мефедрону, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более чем 20 млн гривен.

 

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