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У Румунії при ДТП з вантажівкою загинули 10 людей

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 21:23
У Румунії при ДТП з вантажівкою загинули 10 людей
Фото: ДТП в Румунії (з відкритих джерел)

У Румунії зіткнулися вантажівка і мікроавтобус

у Румунії в результаті зіткнення вантажівки з миниавтобусом загинули десять людей, ще семеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, четверо постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Інцидент стався близько 5 ранку за місцевим часом біля селища Балачу в окрузі Яломицы.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на одному з залізничних переїздів повіту Тімішоара в Румунії в результаті зіткнення товарного поїзда з автомобілем загинули чотири людини. За попередньою інформацією, чоловік, який був за кермом автомобіля, не підстрахувався на залізничному переїзді, в результаті чого товарний потяг зіткнувся з легковим автомобілем.

Крім того, в місті Сучава в Румунії, мотоцикл зіткнувся з українським туристичним автобусом, внаслідок чого загинули дві людини. В автобусі перебували 67 українців, у тому числі 20 дітей. Вони не зверталися за медичною допомогою. У результаті ДТП загинув водій та пасажир мотоцикла.

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