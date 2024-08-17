Румунські прикордонники виявили тіло людини в Тисі (відео)
Сьогодні, 17 серпня, в Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини. Тіло дістали з води на українському берегу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - повідомили в ДСНС.
За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи.
"Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю!", - зауважили в ДПСУ,
Нагадаємо, в березні цього року правоохоронці виявили тіло чоловіка, який намагався переплисти Тису. На той момент це був вже 22 подібний випадок від початку повномасштабного вторгнення.
Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було обмежено виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років.
Кабінет міністрів України заявив, що є певні категорії військовозобов'язаних, які можуть вільно виїжджати за кордон. Однак ті, в кого такої можливості немає інколи вигадують свої способи незаконного перетину кордону.
Зокрема ми писали, що вчора у Румунії затримали озброєних українців, які незаконно перетнули кордон.
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