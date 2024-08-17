Румунські прикордонники виявили тіло людини в Тисі (відео)

Фото: в Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини (facebook.com zahidnuy kordon)

Сьогодні, 17 серпня, в Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини. Тіло дістали з води на українському берегу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - повідомили в ДСНС. За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи. "Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю!", - зауважили в ДПСУ,