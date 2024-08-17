Румынские пограничники обнаружили тело человека в Тисе (видео)

Фото: в Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека (facebook.com zahidnuy kordon)

Сегодня, 17 августа, в Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека. Тело извлекли из воды на украинском берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"О утопающих сообщили пограничников румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. В настоящее время тело достали из воды", - сообщили в ГСЧС. По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности. "В очередной раз призываем избегать рисков, несущих опасность жизни и здоровью!", - отметили в ГНСУ,