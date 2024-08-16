В Румунії затримали озброєних українців, які незаконно перетнули кордон

Румунські правоохоронці розгорнули пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон. В результаті поліція затримала групу озброєних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PresaSM та коментар речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

За даними Прикордонної поліції Румунії, сьогодні, 16 серпня, близько 13:30 на територію країни проникла група людей, які нібито напали на український прикордонний патруль.

Пізніше прикордонники з України підтвердили румунським колегам, що група людей незаконно перетнула кордон.

Стверджується, що зловмисники мали при собі бойову зброю та гранати. За інформацією PresaSM, зброю вони могли забрати в українських прикордонників.

Поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті правоохоронцями.

За інформацією PresaSM, на територію Румунії проникли двоє громадян України. Їх вдалось затримати.

Один із них показав правоохоронцям місце біля кордону, де полишив зброю. Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі не відомо. Однак порушники нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

Що говорять в ДПСУ

Демченко підтвердив, що сьогодні група порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.

"Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки напавши на військовослужбовця відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни", - повідомив речник.

Він повідомив, що на місце інциденту відразу було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також прикордонники поінформували румунських колег та правоохоронні органи.

"Одного з порушників прикордонники України невдовзі затримали неподалік, він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. Він виявився мешканцем Закарпаття", - додав Демченко.

Він також зауважив, що румунська сторона затримала двох інших втікачів. Невдовзі румунські прикордонники виявили зброю, яку відібрали нападники.

"Вони її кинули на території Румунії. На неї вказав затриманий. Прикордонники України також виявили набої, які під час втечі нападники викинули недалеко від місця нападу на військовослужбовця", - розповів речник ДПСУ.

Демченко зауважив, що на даний час ще тривають всі необхідні дії, щодо встановлення всіх обставин та підтримується зв'язок з прикордонниками Румунії.