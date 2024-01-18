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Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Ілюстративне фото: на кордоні Румунії та України заблокували ще один КПП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною. Це сталося зранку 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажівок. Кордон заблокували великою сільськогосподарською технікою.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено, щоб не допустити блокування проїзду легкових авто. Терміни блокування - поки невідомі.

Як зазначає митна служба, на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі - 607 транспортних засобів. За минулу добу з України виїхало 138 транспортних засобів, в'їхало - 105.

Блокада на румунському кордоні

Нагадаємо, раніше румунські протестувальники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ".

Вчора митна служба попереджала, що румунські автоперевізники та фермери готуються заблокувати КПП "Халмеу-Дякове".

Румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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