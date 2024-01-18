Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовиков. Границу заблокировали крупной сельскохозяйственной техникой.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено, чтобы не допустить блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки блокировки - пока неизвестны.

Как отмечает таможенная служба, выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі - 607 транспортных средств. За минувшие сутки из Украины выехало 138 транспортных средств, въехало - 105.

Блокада на румынской границе

Напомним, ранее румынские протестующие заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус - Красноильск".

Вчера таможенная служба предупреждала, что румынские перевозчики и фермеры готовятся заблокировать КПП "Халмеу-Дьяково".

Румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.

Детальнее о том, что происходит на границе с Польшей и Румынией - читайте в материале РБК-Украина.