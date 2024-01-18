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У Румунії підготували пакет допомоги для фермерів, які блокують кордон з Україною

Бухарест, Четвер 18 січня 2024 20:54
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У Румунії підготували пакет допомоги для фермерів, які блокують кордон з Україною Фото: Марчел Чолаку, прем'єр Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Румунії підготувала пакет заходів, який спрямований на допомогу протестуючим фермерам та перевізникам. Вони блокують кордон із Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр під час засідання уряду подав заходи для допомоги румунським фермерам та перевізникам.

"Ми затверджуємо перший пакет заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Очевидно, що протести були виправдані", - заявив глава уряду.

Він уточнив, що заходи включають компенсацію у розмірі 100 євро за гектар і до 280 000 євро фермерам за втрату через війну в Україні. Також в уряді схвалили зміни правил, яких вимагали перевізники.

Що передувало

Нагадаємо, румунські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. . Йдеться про КПП "Сірет-Порубне", "Вікову-де-Сус-Красноїльськ" та "Халмеу-Дьякове".

Блокада кордону розпочалася ще 13 січня. Протестувальники вимагають, щоб влада "прийняла закон, який забезпечить вирішення якомога більшої кількості проблем, на які вони вказали".

Більш детально про блокаду кордону з Україною -у матеріалі РБК-Україна.

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Румунія Кордон з Україною
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