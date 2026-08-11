Румунська АЕС під загрозою через посуху: яке тимчасове рішення знайшла влада

Румунія знайшла тимчасове рішення для підтримки роботи свого єдиного діючого ядерного реактора, який опинився під загрозою через рекордне падіння рівня води в Дунаї. Влада країни провела масштабні роботи з перенаправлення потоку річки, чого вистачить ще приблизно на дев’ять днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Щоб збільшити доступний потік води, румунська влада здійснила низку технічних робіт: підірвала кам’яну перешкоду, провела поглиблення річище та затопила чотири баржі з камінням, створивши тимчасову дамбу.
За повідомленнями, ці заходи дозволили підняти рівень води біля реактора приблизно на 4 сантиметри.
Критичне зниження рівня Дунаю вже змусило Румунію зупинити один із реакторів, що призвело до скорочення виробництва електроенергії не лише в країні, а й у сусідній Угорщині.
Два румунські атомні реактори зазвичай забезпечують близько 20% електроенергії країни.
Через зниження потужностей атомної генерації та зростання попиту на електроенергію під час спеки Румунія та Угорщина змушені дедалі більше покладатися на дорогий імпорт електроенергії.
У серпні румунський уряд уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики та закликав домогосподарства й підприємства добровільно скорочувати споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.
Дунай, друга за довжиною річка Європи, є ключовим джерелом охолодження для атомних електростанцій Румунії та Угорщини.
Для роботи ядерних об’єктів необхідна стабільна кількість води, оскільки вона використовується у системах охолодження.
Румунія виробляє електроенергію шляхом поєднання газової, вугільної, гідро-, атомної та відновлюваної енергетики. Однак країна потребує значних інвестицій для модернізації застарілої інфраструктури, розвитку накопичувачів енергії та розширення мереж.
За оцінками державного агентства водних ресурсів Румунії, рівень Дунаю залишався на рекордно низьких показниках, але ситуація може покращитися після 15 серпня.
Очікується, що дощі у верхній течії річки поступово збільшать обсяг води.
Через рекордну спеку у Європі під загрозою залишається критична інфраструктура, починаючи від доріг, які плавляться, закінчуючи АЕС, яким потрібно охолодження коштом річок. Через рекордно низький рівень води в Дунаї атомну електростанцію "Пакш" в Угорщині буде повністю зупинено вперше за 44 роки.
Тим часом румунська компанія Nuclearelectrica почала купувати електроенергію з України за підтримки молдовського постачальника Energocom. Це дозволить покрити дефіцит, що виник через зупинку енергоблока АЕС.