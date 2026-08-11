Румынская АЭС под угрозой из-за засухи: какое временное решение нашли власти

Чтобы увеличить доступный поток воды, румынские власти осуществили ряд технических работ: взорвали каменное препятствие, провели углубление русло и затопили четыре баржи с камнями, создав временную дамбу.

По сообщениям, эти меры позволили поднять уровень воды у реактора примерно на 4 сантиметра.

Критическое снижение уровня Дуная уже заставило Румынию остановить один из реакторов, что привело к сокращению производства электроэнергии не только в стране, но и в соседней Венгрии.

Два румынских атомных реактора обычно обеспечивают около 20% электроэнергии страны.

Из-за снижения мощности атомной генерации и роста спроса на электроэнергию во время жары Румыния и Венгрия вынуждены все больше полагаться на дорогостоящий импорт электроэнергии.

В августе румынское правительство уже объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики и призвало домохозяйства и предприятия добровольно сокращать потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.

Почему Дунай важен для АЭС

Дунай, вторая по протяженности река Европы, является ключевым источником охлаждения для атомных электростанций Румынии и Венгрии.

Для работы ядерных объектов необходимо стабильное количество воды, поскольку она используется в системах охлаждения.

Румыния производит электроэнергию путем совмещения газовой, угольной, гидро-, атомной и возобновляемой энергетики. Однако страна нуждается в значительных инвестициях для модернизации устаревшей инфраструктуры, развития накопителей энергии и расширения сетей.

Что будет дальше с уровнем воды

По оценкам государственного агентства водных ресурсов Румынии, уровень Дуная оставался на рекордно низких показателях, но ситуация может улучшиться после 15 августа.

Ожидается, что дожди в верхнем течении реки постепенно увеличат объем воды.