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Румунія почала купувати електрику з України через кризу з АЕС

15:32 03.08.2026 Пн
2 хв
В мережі країни виник дефіцит через зупинку енергоблоку АЕС і посуху
aimg Валерій Ульяненко
Румунія почала купувати електрику з України через кризу з АЕС Фото: електроенергія (Getty Images)
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Румунська компанія Nuclearelectrica почала купувати електроенергію з України за підтримки молдовського постачальника Energocom. Це дозволить покрити дефіцит, що виник через зупинку енергоблоку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Nuclearelectrica.

Імпортована з України електроенергія необхідна для стабілізації румунського ринку та покриття нестачі потужностей. Головною причиною дефіциту стала незапланована зупинка енергоблоку №1 АЕС "Чернаводе".

Ситуацію в регіональній енергосистемі додатково ускладнила посуха. Зокрема, через брак опадів рівень води в річці Дунай впав до вкрай низьких позначок, що суттєво обмежило можливості місцевої гідрогенерації та підвищило ризики для всієї системи.

Закупівля української електроенергії відбувається за безпосередньої участі молдовського постачальника Energocom. У Nuclearelectrica підкреслили, що партнерство між компаніями має тривалу історію та було офіційно закріплене Меморандумом про взаєморозуміння у 2023 році.

Якщо раніше Румунія допомагала Молдові гарантувати енергетичну безпеку, то зараз молдовська сторона надає взаємну підтримку для збереження стійкості Національної енергетичної системи Румунії.

Нагадаємо, у Румунії військові готуються підірвати скелю на Дунаї, щоб забезпечити безперебійну роботу атомного реактора. Необхідність таких дій виникла через критичне обміління річки, спричинене тривалою посухою.

Раніше повідомлялося, що через рекордне падіння рівня води в Дунаї під загрозою опинилася і робота єдиної атомної електростанції Угорщини. Влада країни попереджала, що подальше обміління річки може призвести до її зупинки.

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Україна Румунія Молдова Електроенергія
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