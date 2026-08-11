Румунська АЕС під загрозою через посуху: яке тимчасове рішення знайшла влада
Румунія знайшла тимчасове рішення для підтримки роботи свого єдиного діючого ядерного реактора, який опинився під загрозою через рекордне падіння рівня води в Дунаї. Влада країни провела масштабні роботи з перенаправлення потоку річки, чого вистачить ще приблизно на дев’ять днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Щоб збільшити доступний потік води, румунська влада здійснила низку технічних робіт: підірвала кам’яну перешкоду, провела поглиблення річище та затопила чотири баржі з камінням, створивши тимчасову дамбу.
За повідомленнями, ці заходи дозволили підняти рівень води біля реактора приблизно на 4 сантиметри.
Критичне зниження рівня Дунаю вже змусило Румунію зупинити один із реакторів, що призвело до скорочення виробництва електроенергії не лише в країні, а й у сусідній Угорщині.
Два румунські атомні реактори зазвичай забезпечують близько 20% електроенергії країни.
Через зниження потужностей атомної генерації та зростання попиту на електроенергію під час спеки Румунія та Угорщина змушені дедалі більше покладатися на дорогий імпорт електроенергії.
У серпні румунський уряд уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики та закликав домогосподарства й підприємства добровільно скорочувати споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.
Чому Дунай важливий для АЕС
Дунай, друга за довжиною річка Європи, є ключовим джерелом охолодження для атомних електростанцій Румунії та Угорщини.
Для роботи ядерних об’єктів необхідна стабільна кількість води, оскільки вона використовується у системах охолодження.
Румунія виробляє електроенергію шляхом поєднання газової, вугільної, гідро-, атомної та відновлюваної енергетики. Однак країна потребує значних інвестицій для модернізації застарілої інфраструктури, розвитку накопичувачів енергії та розширення мереж.
Що буде далі з рівнем води
За оцінками державного агентства водних ресурсів Румунії, рівень Дунаю залишався на рекордно низьких показниках, але ситуація може покращитися після 15 серпня.
Очікується, що дощі у верхній течії річки поступово збільшать обсяг води.
Контекст новини
Через рекордну спеку у Європі під загрозою залишається критична інфраструктура, починаючи від доріг, які плавляться, закінчуючи АЕС, яким потрібно охолодження коштом річок. Через рекордно низький рівень води в Дунаї атомну електростанцію "Пакш" в Угорщині буде повністю зупинено вперше за 44 роки.
Тим часом румунська компанія Nuclearelectrica почала купувати електроенергію з України за підтримки молдовського постачальника Energocom. Це дозволить покрити дефіцит, що виник через зупинку енергоблока АЕС.