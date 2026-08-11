Румунська АЕС під загрозою через посуху: яке тимчасове рішення знайшла влада

Румунія знайшла тимчасове рішення для підтримки роботи свого єдиного діючого ядерного реактора, який опинився під загрозою через рекордне падіння рівня води в Дунаї. Влада країни провела масштабні роботи з перенаправлення потоку річки, чого вистачить ще приблизно на дев’ять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Щоб збільшити доступний потік води, румунська влада здійснила низку технічних робіт: підірвала кам’яну перешкоду, провела поглиблення річище та затопила чотири баржі з камінням, створивши тимчасову дамбу.

За повідомленнями, ці заходи дозволили підняти рівень води біля реактора приблизно на 4 сантиметри.

Критичне зниження рівня Дунаю вже змусило Румунію зупинити один із реакторів, що призвело до скорочення виробництва електроенергії не лише в країні, а й у сусідній Угорщині.

Два румунські атомні реактори зазвичай забезпечують близько 20% електроенергії країни.

Через зниження потужностей атомної генерації та зростання попиту на електроенергію під час спеки Румунія та Угорщина змушені дедалі більше покладатися на дорогий імпорт електроенергії.

У серпні румунський уряд уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики та закликав домогосподарства й підприємства добровільно скорочувати споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.

Чому Дунай важливий для АЕС

Дунай, друга за довжиною річка Європи, є ключовим джерелом охолодження для атомних електростанцій Румунії та Угорщини.

Для роботи ядерних об’єктів необхідна стабільна кількість води, оскільки вона використовується у системах охолодження.

Румунія виробляє електроенергію шляхом поєднання газової, вугільної, гідро-, атомної та відновлюваної енергетики. Однак країна потребує значних інвестицій для модернізації застарілої інфраструктури, розвитку накопичувачів енергії та розширення мереж.

Що буде далі з рівнем води

За оцінками державного агентства водних ресурсів Румунії, рівень Дунаю залишався на рекордно низьких показниках, але ситуація може покращитися після 15 серпня.

Очікується, що дощі у верхній течії річки поступово збільшать обсяг води.