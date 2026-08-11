Румынская АЭС под угрозой из-за засухи: какое временное решение нашли власти
Румыния нашла временное решение для поддержки работы своего единственного действующего ядерного реактора, оказавшегося под угрозой из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Власти страны провели масштабные работы по перенаправлению потока реки, чего хватит примерно на девять дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Чтобы увеличить доступный поток воды, румынские власти осуществили ряд технических работ: взорвали каменное препятствие, провели углубление русло и затопили четыре баржи с камнями, создав временную дамбу.
По сообщениям, эти меры позволили поднять уровень воды у реактора примерно на 4 сантиметра.
Критическое снижение уровня Дуная уже заставило Румынию остановить один из реакторов, что привело к сокращению производства электроэнергии не только в стране, но и в соседней Венгрии.
Два румынских атомных реактора обычно обеспечивают около 20% электроэнергии страны.
Из-за снижения мощности атомной генерации и роста спроса на электроэнергию во время жары Румыния и Венгрия вынуждены все больше полагаться на дорогостоящий импорт электроэнергии.
В августе румынское правительство уже объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики и призвало домохозяйства и предприятия добровольно сокращать потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.
Почему Дунай важен для АЭС
Дунай, вторая по протяженности река Европы, является ключевым источником охлаждения для атомных электростанций Румынии и Венгрии.
Для работы ядерных объектов необходимо стабильное количество воды, поскольку она используется в системах охлаждения.
Румыния производит электроэнергию путем совмещения газовой, угольной, гидро-, атомной и возобновляемой энергетики. Однако страна нуждается в значительных инвестициях для модернизации устаревшей инфраструктуры, развития накопителей энергии и расширения сетей.
Что будет дальше с уровнем воды
По оценкам государственного агентства водных ресурсов Румынии, уровень Дуная оставался на рекордно низких показателях, но ситуация может улучшиться после 15 августа.
Ожидается, что дожди в верхнем течении реки постепенно увеличат объем воды.
Контекст новости
Из-за рекордной жары в Европе под угрозой остается критическая инфраструктура, начиная от плавящихся дорог, заканчивая АЭС, которым нужно охлаждение за счет рек. Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае атомная электростанция "Пакш" в Венгрии будет полностью остановлена впервые за 44 года.
Тем временем, румынская компания Nuclearelectrica начала покупать электроэнергию из Украины при поддержке молдавского поставщика Energocom. Это позволит покрыть дефицит, возникший из-за остановки энергоблока АЭС.