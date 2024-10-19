У Румунію вночі залетів невідомий об'єкт: для перехоплення підіймали авіацію

У Румунію вночі 19 жовтня залетіла невідома повітряна ціль. Через це Румунія підіймала авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як зазначається, близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Румунія вирішила підняти винищувачі, оскільки ціль рухалася у напрямку держкордону.
Для відстеження у повітря підняли чотири літаки - два румунських F-16 та два іспанських F-18.
Також сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4:00 у районі Гура-Портіцей. Це район північніше великого портового міста Констанца. У регіоні рекомендували оголосити повітряну тривогу.
У Міноборони зазначили, що ціль залетіла на 19 кілометрів. Винищувачі візуально не спостерігали її. Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10.
Міноборони наказало обстежити район можливого падіння об’єкта.
В ніч на 19 жовтня Росія випустила по Україні 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет. Сили ППО знищили 42 дрони та чотири ракети. ППО працювала у дев'яти областях, зокрема у прикордонній з Румунією Одеській області.
Також 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено.
Окупанти атакували Шостку Сумської області. Там зруйнована пожежна частина, пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та авто.
Крім того, у Чернігівській області атакований об'єкт критичної інфраструктури, а у Києві впали уламки дронів.
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