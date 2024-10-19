UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Румунію вночі залетів невідомий об'єкт: для перехоплення підіймали авіацію

Фото: у Румунію залетів невідомий об'єкт 19 жовтня (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

У Румунію вночі 19 жовтня залетіла невідома повітряна ціль. Через це Румунія підіймала авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Румунія вирішила підняти винищувачі, оскільки ціль рухалася у напрямку держкордону.

Для відстеження у повітря підняли чотири літаки - два румунських  F-16 та два іспанських F-18.

Також сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4:00 у районі Гура-Портіцей. Це район північніше великого портового міста Констанца. У регіоні рекомендували оголосити повітряну тривогу.

У Міноборони зазначили, що ціль залетіла на 19 кілометрів. Винищувачі візуально не спостерігали її. Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10. 

Міноборони наказало обстежити район можливого падіння об’єкта.

 

Нічна атака РФ

В ніч на 19 жовтня Росія випустила по Україні 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет. Сили ППО знищили 42 дрони та чотири ракети. ППО працювала у дев'яти областях, зокрема у прикордонній з Румунією Одеській області.

Також 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено.

Окупанти атакували Шостку Сумської області. Там зруйнована пожежна частина, пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та авто.

Крім того, у Чернігівській області атакований об'єкт критичної інфраструктури, а у Києві впали уламки дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяF-16Атака дронів