RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Румынию ночью залетел неизвестный объект: для перехвата поднимали авиацию

Фото: в Румынию залетел неизвестный объект 19 октября (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

В Румынию ночью 19 октября залетела неизвестная воздушная цель. Поэтому Румыния поднимала авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Румыния решила поднять истребители, поскольку цель двигалась в направлении госграницы.

Для отслеживания в воздух подняли четыре самолета - два румынских F-16 и два испанских F-18.

Также сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4:00 в районе Гура-Портицей. Это район севернее крупного портового города Констанца. В регионе рекомендовали объявить воздушную тревогу.

В Минобороны отметили, что цель залетела на 19 километров. Истребители визуально не наблюдали ее. Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушная тревога была отменена в 5:10.

Минобороны приказало обследовать район возможного падения объекта.

 

Ночная атака РФ

В ночь на 19 октября Россия выпустила по Украине 98 беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 42 дрона и четыре ракеты. ПВО работала в девяти областях, в том числе в приграничной с Румынией Одесской области.

Также 46 российских беспилотников пока локационно потеряны.

Оккупанты атаковали Шостку Сумской области. Там разрушена пожарная часть, повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и авто.

Кроме того, в Черниговской области атакован объект критической инфраструктуры, а в Киеве упали обломки дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияF-16Атака дронов