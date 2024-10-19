В Румынию ночью залетел неизвестный объект: для перехвата поднимали авиацию

Как отмечается, около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Румыния решила поднять истребители, поскольку цель двигалась в направлении госграницы.

Для отслеживания в воздух подняли четыре самолета - два румынских F-16 и два испанских F-18.

Также сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4:00 в районе Гура-Портицей. Это район севернее крупного портового города Констанца. В регионе рекомендовали объявить воздушную тревогу.

В Минобороны отметили, что цель залетела на 19 километров. Истребители визуально не наблюдали ее. Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушная тревога была отменена в 5:10.

Минобороны приказало обследовать район возможного падения объекта.