У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною

Як зазначається, фахівці румунського Міноборони, вирушили в район поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", - розповіли у відомстві.

У Міноборони Румунії підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".