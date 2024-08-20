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У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною

Фото: у Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Румунії біля кордону з Україною знову виявили фрагменти безпілотника, скоріш за все російського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, фахівці румунського Міноборони, вирушили в район поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", - розповіли у відомстві.

У Міноборони Румунії підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Уламки російських дронів на території Румунії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Румунія декілька разів повідомляла, що виявляла на своїй території уламки дронів.

Зокрема, 31 липня у Румунії в рамках пошукової операції на місцях ймовірного падіння уламків безпілотників після російської атаки по Україні, були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також в ніч проти 25 липня війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, тоді три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше глава МЗС Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотників.

Крім того, румунське МЗС викликало повіреного посольства Росії через уламки "Шахеда".

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