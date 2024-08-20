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В Румынии снова нашли фрагменты дрона возле границы с Украиной

Фото: в Румынии снова нашли фрагменты дрона возле границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Румынии у границы с Украиной снова обнаружили фрагменты беспилотника, скорее всего российского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, специалисты румынского Минобороны отправились в район вблизи села Периправа в уезде Тулча, возле границы с Украиной, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

"Следовательная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны Румынии подтвердили, что продолжают сообщать о ситуации союзников и осуждают атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, "которые неоправданны и серьезно противоречат нормам международного права".

Обломки российских дронов на территории Румынии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния несколько раз сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки дронов.

В частности, 31 июля в Румынии в рамках поисковой операции на местах вероятного падения обломков беспилотников после российской атаки по Украине были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.

Также в ночь на 25 июля войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, тогда три "Шахеда" пересекли границу с Румынией.

Позже глава МИД Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.

Кроме того, румынский МИД вызвал поверенного посольства России из-за обломков "Шахеда".

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