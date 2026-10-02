У Румунії знову впав дрон під час атаки РФ на Україну, спалахнула пожежа

Як повідомили у відомстві, румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала нові атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкової межі з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

Близько 05:00 ранку надійшло повідомлення про те, що об’єкт - ймовірно, дрон - впав поблизу села Плауру, що в повіті Тулча, після чого спалахнула пожежа.

Зазначається, що жертв та матеріальних збитків не було.

На місце події для гасіння пожежі було направлено пожежну машину та бригади Міністерства національної оборони. Територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події.

"Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не зафіксували вчора вночі жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір країни", - додали у Міноборони.