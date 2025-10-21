ua en ru
У Румунії затримали українців, які готували підпал офісу "Нової пошти" в Бухаресті

Румунія, Вівторок 21 жовтня 2025 18:41
UA EN RU
У Румунії затримали українців, які готували підпал офісу "Нової пошти" в Бухаресті Ілюстративне фото: у Румунії хотіли підірвати "Нову пошту" (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Наталія Кава

Двох громадян України затримали у Польщі та Румунії за підозрою у підготовці диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Румунії.

За даними румунської розвідки, їхньою метою був підпал штаб-квартири української компанії "Нова пошта" в Бухаресті.

Як повідомили у спецслужбі Румунії, з 14 по 15 жовтня вдалося ідентифікувати двох українців, які прибули до Бухареста з території Польщі.

Слідство встановило, що підозрювані відправили на адресу румунського офісу "Нової пошти" дві посилки, всередині яких були приховані запалювальні пристрої з можливістю дистанційного підриву. Вибухівку сховали у навушниках та автомобільних деталях.

Окрім того, посилки містили GPS-модулі, які дозволяли відстежувати їхнє переміщення та здійснювати дистанційний підрив зарядів, виготовлених із терміту та нітрату барію.

За інформацією румунської розвідки, затримані діяли у складі розгалуженої мережі диверсантів, яку координують російські спецслужби.

"Нова пошта" - одна з найбільших логістичних компаній України, що активно розвиває мережу відділень у країнах Європи.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те, що у Польщі та Румунії затримали українців, які працюють на спецслужби РФ і планували переправити в Україну вибухівку. План був такий, щоб вибух стався ще під час транспортування

Також, за даними Служби зовнішньої розвідки, російська розвідувальна мережа з початку повномасштабної війни в Україні втратила понад 700 агентів у Європі. Тому зараз росіяни активно вербують так званих "одноразових шпигунів".

Служба внутрішньої безпеки Британії МІ5 попередила політиків і співробітників, що вони піддаються атакам з боку шпигунів із Китаю, РФ та Ірану. Ворог намагається вивідувати чутливу інформацію.

