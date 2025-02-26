У Румунії затримали проросійського кандидата у президента Джорджеску: що відомо

Вибори у Румунії

На президентських виборах у листопаді 2024-го Джорджеску переміг у першому турі з 23% підтримки. Його ж вважають ультраправим проросійським політиком. Зокрема Офіс президента заявив про зовнішнє втручання у вибори. Зрештою Конституційний суд анулював результати виборів й призначив нові на 4 травня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.