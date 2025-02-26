В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно

Целью действий правоохранителей стала группа Горациу Потры, который является близким соратником пророссийского политика Джорджеску.

Как пишет Digi24, Джорджеску также был задержан и доставлен на допрос в прокуратуру.

Согласно данным прокуратуры, 47 обысков проходят в округах:

Сибиу;

Муреш;

Тимиш;

Илфов;

Клуж.

В частности объектами обысков стали 27 физических лиц, а также четыре офиса.

"Радио Свобода" добавляет, что Потра является бывшим предводителем румынских наемников, которые воевали на территории Африки.

Джорджеску, в свою очередь, обвинил власти в попытке якобы оправдать "кражу выборов" и помешать его новому выдвижению на президентских выборах.

В частности обыски происходят в том же контексте, в котором следователи уже расследуют финансирование избирательной кампании пророссийского политика. Последний задекларировал нулевые расходы, несмотря на то, что кампания, во время которой он выиграл первый тур, свидетельствует о вложении значительных средств.