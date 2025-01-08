У Румунії визначилися із датою повторних виборів президента
Лідери партій урядової коаліції Румунії узгодили дату проведення повторного першого туру президентських виборів. Він відбудеться 4 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як повідомляє видання, на засіданні урядової коаліції Румунії політичні партії домовилися, що перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий - 18 травня.
Там пояснили, що дати повʼязані з необхідністю одночасного проведення довиборів у деяких районах і з тим, аби голосування не накладалось на національні свята навесні.
Офіційно дати виборів президента Румунії затвердять на засіданні уряду наступного тижня.
Вибори у Румунії
Нагадаємо, 24 листопада у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калін Георгеску, а друге - Єлена Ласконі.
Однак 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів. Це відбулось після того, як суд розглянув запити, в яких наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.
Більше про те, чому анулювали результати виборів у Румунії й що буде далі - у матеріалі РБК-Україна.
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