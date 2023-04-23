У Румунії вводять пломбування транзитних аграрних вантажів з України
Влада Румунії з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укртрансбезпеку".
"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії", - сказано в повідомленні.
Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. Водіям вантажівок радять підготувати авто до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання відповідних умов.
Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, але 18 квітня країни домовилися про поновлення транзиту.
Окрім того, Угорщина заборонила імпорт 25 продуктів з України, про схожі рішення думають у Словаччині та Болгарії.
Тим часом Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.