Фото: у Румунії вводять пломбування транзитних аграрних вантажів з України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Влада Румунії з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укртрансбезпеку".