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В Румынии вводят пломбирование транзитных аграрных грузов из Украины

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Румыния, Воскресенье 23 апреля 2023 16:17
В Румынии вводят пломбирование транзитных аграрных грузов из Украины Фото: в Румынии вводят пломбирование транзитных аграрных грузов из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Власти Румынии с понедельника, 24 апреля, начнут пломбирование транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии", - говорится в сообщении.

Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии. Водителям грузовиков советуют подготовить авто к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения соответствующих условий.

Напомним, 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля страны договорились о возобновлении транзита.

Кроме того, Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины, о подобных решениях думают в Словакии и Болгарии.

В то же время Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна.

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