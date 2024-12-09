У Румунії впала найвища святкова ялинка країни: що сталось (відео)

У Румунії впала встановлена до різдвяних і новорічних свят найвища "жива" ялинка країни.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Згідно з інформацією місцевих видань, найвищою "живою" ялинкою Румунії цього року можна назвати дерево заввишки 29 метрів, розташоване у центрі міста Брашов (у центральній частині країни).
Ялинку вагою близько 17 тонн було встановлено на центральній площі Сфатулуй (Площі міської ради).
Відомо, що цю ялинку напередодні різдвяно-новорічних свят привезли з пасовища в муніципалітеті Пояна Брашов.
Після цього її встановили та прикрасили.
Святкова ялинка в Брашові (фото: facebook.com/VisitBrasovRomania)
Вона стала серцем традиційного різдвяного ярмарку, який урочисто відкрили в місті 29 листопада 2024 року.
"Брашов знову матиме найвищу натуральну ялинку в Румунії. Це також одна з найвищих ялин у Брашові", - зауважив речник мерії міста Сорін Тоарчеа перед урочистим відкриттям ярмарку на центральній площі міста.
Проте вже минулого тижня стало відомо, що ялинка в Брашові впала. Відео, на якому зафіксовано момент падіння святкового дерева, почали активно розповсюджувати у місцевих медіа та соціальних мережах.
Дехто стверджує, що ялинка впала через слабку конструкцію, яка не витримала суттєвої ваги. Інші наполягають на тому, що святкове дерево впало через занадто сильні пориви вітру.
Жертв або значних матеріальних збитків внаслідок цієї події не зафіксували. Місцева влада й представники відповідних служб оперативно прибули на місце, оцінили ситуацію та убезпечили місцевих мешканців і гостей міста.
Нагадаємо, 5 грудня у Києві стартував продаж ялинок до свят. Офіційні ялинкові ярмарки (базари) розташовані у різних локаціях всіх районів міста та працюватимуть до 31 грудня.
Тим часом лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень розпочали кампанію із запобігання самовільним вирубкам вандалами хвойних дерев напередодні різдвяних і новорічних свят.
Йдеться, зокрема, про організацію спеціальних рейдів і патрулювань (за участі працівників Державної екологічної інспекції й Патрульної поліції), а також оброблення дерев спеціальними хімічними розчинами.
6 грудня у Києві офіційно відкрили головну святкову ялинку України, яка цього року символізує початок нового, чистого шляху.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Bugetul.ro, PortalNews.ro, сторінки "Primăria Municipiului Braşov" і "Visit Brasov Romania" у Facebook, YouTube-канал "Visit Brasov Romania", сторінка "The Saviour" у соцмережі Х.
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