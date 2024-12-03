"Сморід" і "бруд". Як хвойні дерева Києва рятують від вирубки вандалами напередодні свят

Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень розпочали кампанію із запобігання самовільним вирубкам вандалами хвойних дерев напередодні різдвяних і новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Зона в Києві, де дерева вже обробили (фото: kyivcity.gov.ua)

"Обидва підходи є абсолютно безпечними для довкілля. Зони з обробленими деревами позначатимуть спеціальними попереджувальними табличками", - зауважив Бахмат.

За словами генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень починають обробляти спеціальними речовинами у парках і скверах столиці:

"Особливу увагу працівники наших підприємств приділятимуть охороні молодих хвойних насаджень, які ростуть біля автодоріг і залізничних шляхів та на об'єктах зеленого господарства", - уточнив він.

Директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний розповів, що для захисту зелених насаджень від вандалів передбачені :

Покарання за незаконну вирубку дерев

Нагадаємо, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), незаконна вирубка хвойних дерев тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 510 до 5 100 гривень.

У деяких випадках за незаконну вирубку дерев на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу") - штрафи від 17 000 до 25 500 гривень або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, за кожну самовільно зрізану ялинку визначають шкоду, заподіяну лісу незаконною вирубкою (її розмір залежить від діаметра пошкодженого дерева).

Також такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах лісів, міст та інших населених пунктів, затверджуються відповідними постановами Кабінету міністрів України.

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