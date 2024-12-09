В Румынии упала самая высокая праздничная елка страны: что случилось (видео)

В Румынии упала установленная к рождественским и новогодним праздникам самая высокая "живая" елка страны.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Согласно информации местных изданий, самой высокой "живой" елкой Румынии в этом году можно назвать дерево высотой 29 метров, расположенное в центре города Брашов (в центральной части страны).
Елка весом около 17 тонн была установлена на центральной площади Сфатулуй (Площади городского совета).
Известно, что эту елку в канун рождественско-новогодних праздников привезли с пастбища в муниципалитете Пояна Брашов. После этого ее установили и украсили.
Праздничная елка в Брашове (фото: facebook.com/VisitBrasovRomania)
Она стала сердцем традиционной рождественской ярмарки, которую торжественно открыли в городе 29 ноября 2024 года.
"В Брашове снова будет самая высокая натуральная елка в Румынии. Это также одна из самых высоких елей в Брашове", - отметил представитель мэрии города Сорин Тоарчеа перед торжественным открытием ярмарки на центральной площади города.
Однако уже на прошлой неделе стало известно, что елка в Брашове упала. Видео, на котором зафиксирован момент падения праздничного дерева, начали активно распространять в местных медиа и социальных сетях.
Некоторые утверждают, что елка упала из-за слабой конструкции, которая не выдержала значительного веса. Другие настаивают на том, что праздничное дерево упало из-за слишком сильных порывов ветра.
Rumania's biggest Christmas tree has collapsed…
How fitting pic.twitter.com/54kV3xUFkO — The Saviour (@stairwayto3dom) December 9, 2024
Жертв или значительного материального ущерба в результате этого события не зафиксировали. Местные власти и представители соответствующих служб оперативно прибыли на место, оценили ситуацию и обезопасили местных жителей и гостей города.
Напомним, 5 декабря в Киеве стартовала продажа елок к праздникам. Официальные елочные ярмарки (базары) расположены в разных локациях всех районов города и будут работать до 31 декабря.
Тем временем лесопарковые хозяйства Киева и районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начали кампанию по предотвращению самовольных вырубок вандалами хвойных деревьев в канун рождественских и новогодних праздников.
Речь идет, в частности, об организации специальных рейдов и патрулирований (при участии работников Государственной экологической инспекции и Патрульной полиции), а также обработке деревьев специальными химическими растворами.
6 декабря в Киеве официально открыли главную праздничную елку Украины, которая в этом году символизирует начало нового, чистого пути.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Bugetul.ro, PortalNews.ro, страницы "Primăria Municipiului Braşov" и "Visit Brasov Romania" в Facebook, YouTube-канал "Visit Brasov Romania", страница "The Saviour" в соцсети Х.
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