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У Румунії визначили, що нещодавно збитий дрон був російським "Шахедом"

21:22 25.07.2026 Сб
2 хв
Після спроби збити БПЛА ракета від італійських пілотів утворила кратер
aimg Валерія Абабіна
Фото: Іранський "Шахед" (Getty Images)

Дрон, збитий над Румунією 24 липня, виявився російським "Шахедом" - це підтвердила прокуратура країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунську редакцію Euronews.

За інформацією видання, прокуратура Апеляційного суду Плоєшті підтвердила, що безпілотник, збитий 24 липня в Падіні (повіт Бузеу), був типу "Шахед" - тобто російського виробництва.

Це підтверджують і фахівці Міністерства оборони Румунії.

Прокурори оголосили про порушення кримінальної справи за злочин експлуатації повітряного судна в забороненій зоні. Такий склад передбачений Повітряним кодексом Румунії.

Крім самого дрона, слідству довелось окремо працювати з деталями його знищення. Ракета, яку випустили італійські пілоти з винищувача Eurofighter Typhoon, не влучила в ціль і утворила кратер на місці падіння в повіті Бреїла.

У районі Падіна (повіт Бузеу) польові групи виявили уламки безпілотника, а також саму ракету-перехоплювач. Усі фрагменти були зібрані військовими для експертизи.

Нагадаємо, 24 липня близько 11:00 румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся в повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан. За його словами, район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення.

Раніше в травні 2026 року Румунія офіційно звернулася до НАТО з проханням прискорити постачання засобів ППО після удару російського дрона по багатоквартирному будинку в місті Галац поблизу кордону з Україною.

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