UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною

Фото: Йонуц Моштяну, міністр оборони Румунії (x.com/IonutMosteanu)
Автор: Іван Носальський

У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".

Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначив Моштяну, уламки безпілотника виявили на території повіту Тулча, який межує з Україною.

Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

Дрон над Румунією

Нагадаємо, 13 вересня російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії.

Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 і перехопили безпілотник.

Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.

При цьому 25 вересня влада Румунії заявила про те, що вона розробила правила реагування на порушення повітряного простору.

Такі правила передбачають три етапи - ідентифікацію, глушіння і втручання. При цьому використання зброї для знищення повітряних цілей - це "крайній захід".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяДрониАтака дронів