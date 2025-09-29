У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною

Дрон над Румунією

Нагадаємо, 13 вересня російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії.

Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 і перехопили безпілотник.

Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.

При цьому 25 вересня влада Румунії заявила про те, що вона розробила правила реагування на порушення повітряного простору.

Такі правила передбачають три етапи - ідентифікацію, глушіння і втручання. При цьому використання зброї для знищення повітряних цілей - це "крайній захід".