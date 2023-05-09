У Румунії відкрився Європейський центр з кібербезпеки через агресію РФ

У вівторок, 9 травня, у Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки. Необхідність у ньому стала актуальною після зростання гібридних та кібератак на інфраструктуру Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Румунії.

"Діяльність Центру також розвивається на тлі збільшення гібридних атак, викликів кібербезпеки Європи, які прогресивно прискорилися з кінця 2021 року і у 2022 році не лише за кількістю, але й за складністю та підготовкою", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке додав, що війна Росії проти України визначила нову еру з погляду основних ризиків, ролі та впливу кібервійни у кризових ситуаціях.

"Саме з цієї причини наявність у цій частині Європи важливого компонента для зміцнення кіберстійкості ЄС підтверджує увагу, яку приділяють нашим спільним зусиллям щодо захисту економіки, громадян та державних установ", - додав голова уряду.