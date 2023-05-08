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У Румунії стартували найбільші навчання Сил спеціальних операцій країн НАТО

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Румунія, Понеділок 08 травня 2023 21:22
У Румунії стартували найбільші навчання Сил спеціальних операцій країн НАТО Фото: Спецпризначенці (facebook.com/mapn.ro)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільші навчання сил спеціальних операцій стартували в Румунії. Вони проходитимуть з 8 по 18 травня на навчальних об'єктах румунської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Румунії.

"Ці навчання, в яких задіяно понад 500 румунських солдатів та близько 100 наземних, повітряних та військово-морських технічних засобів, забезпечують організаційні умови для проведення максимально реалістичних навчань, що ґрунтуються на вигаданому сценарії, що беруть участь структурами тактичного та оперативного рівня", - йдеться у повідомленні.

Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділи спеціальних операцій ВПС з вертольотами..

"Разом із румунськими солдатами зі структур сил спеціальних операцій вони навчатимуть і здійснюватимуть керівно-координаційні дії своїх сил та близько 100 іноземних солдатів із союзних країн, таких як Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та Сполучені Штати Америки", - повідомили в Міноборони Румунії.

Військовослужбовці з країн-партнерів, таких, як Грузія, Йорданія та Молдова, також братимуть участь у діяльності як спостерігачів.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що союзники по НАТО мають сформулювати конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу і не обмежуватися повторенням постійної позиції про те, що її запрошують приєднатися до блоку.

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