Прем'єр Румунії ініціював перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня
Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке ініціював перенесення святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DIGI24.
"Поразка нацистської Німеччини, яка капітулювала перед визвольними силами Заходу, означала для Європи падіння тоталітарного, злочинного, екстремістського режиму, що поставив на межу катастрофи весь наш континент", - заявив Ніколає Чуке.
За його словами, сьогодні святкування перетворилося на пропагандистський привід для підтримки дій РФ в Україні.
"Щоб відобразити справжній символізм капітуляції нацистської Німеччини, я ініціюю кроки щодо визнання 8 травня офіційною датою святкування в Румунії разом із нашими трансатлантичними партнерами", - йдеться у заяві Чуке.
Прем'єр Румунії вважає, що історичну правду було спотворено, оскільки ігнорується роль інших країн у перемозі над фашизмом. На його думку, необхідно нагадати про такі важливі моменти війни, як висадка в Нормандії, звільнення Парижа, Мадрида та Риму, Афін та значної частини Німеччини, спільні дії союзних американських, британських та французьких військ.
Нагадаємо, вчора президент України повідомив, що подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
За словами глави ВРУ Руслана Стефанчука, внесений Президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Також президент вніс указ, згідно з яким із завтрашнього дня, 9 травня в Україні щороку святкуватимуть День Європи.
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