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В Румынии открылся Европейский центр по кибербезопасности из-за агрессии РФ

Фото: премьер-министр Румынии Николае Чуке (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 9 мая, в Бухаресте был открыт Европейский центр компетенции в сфере кибербезопасности. Необходимость в нем стала актуальной после роста гибридных и кибератак на европейскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Румынии.

"Деятельность Центра также развивается на фоне увеличения гибридных атак, вызовов кибербезопасности Европы, прогрессивно ускорившихся с конца 2021 года и в 2022 году не только по количеству, но и по сложности и подготовке", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Румынии Николае Чуке добавил, что война России против Украины определила новую эру с точки зрения основных рисков, роли и влияния кибервойны в кризисных ситуациях.

"Именно по этой причине наличие в этой части Европы важного компонента для укрепления киберустойчивости ЕС подтверждает внимание, уделяемое нашим совместным усилиям по защите экономики, граждан и государственных учреждений", - добавил глава правительства.

Напомним, что премьер-министр Румынии Николае Чуке инициировал перенос празднования Дня победы с 9 на 8 мая.

Наибольшие учения Сил специальных операций стартовали в Румынии. Они пройдут с 8 по 18 мая на учебных объектах румынской армии.

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